«Локомотив» уступил «Сочи» на домашней площадке в дебютном матче вратаря Мельничука

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Сочи». Неожиданную победу в матче одержали сочинцы со счётом 2:1.

Сочинцы открыли счёт уже на седьмой минуте матча, когда гол забил Джесси Грэм с передач Даниила Сероуха и Артёма Волкова. Гостям удалось удвоить преимущество в концовке второго периода, когда отличился Артур Тянулин, которому ассистировали Матвей Мичков и Михал Криштоф. На третий период в воротах «Локомотива» дебютировал голкипер Алексей Мельничук, для которого этот матч стал первым в текущем сезоне КХЛ. Вратарь «Сочи» Михаил Бердин едва не оформил шат-аут, пропустив шайбу за несколько секунд до конца матча.

Таким образом, «Сочи» выиграл два матча из четырёх у «Локомотива» в текущем сезоне.