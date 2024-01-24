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«Локомотив» уступил «Сочи» на домашней площадке в дебютном матче вратаря Мельничука

«Локомотив» уступил «Сочи» на домашней площадке в дебютном матче вратаря Мельничука
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Сочи». Неожиданную победу в матче одержали сочинцы со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Грэм (Сероух, Волков) – 06:32 (5x5)     0:2 Тянулин (Мичков, Криштоф) – 38:31 (5x5)     1:2 Сергеев – 59:43 (6x5)    

Сочинцы открыли счёт уже на седьмой минуте матча, когда гол забил Джесси Грэм с передач Даниила Сероуха и Артёма Волкова. Гостям удалось удвоить преимущество в концовке второго периода, когда отличился Артур Тянулин, которому ассистировали Матвей Мичков и Михал Криштоф. На третий период в воротах «Локомотива» дебютировал голкипер Алексей Мельничук, для которого этот матч стал первым в текущем сезоне КХЛ. Вратарь «Сочи» Михаил Бердин едва не оформил шат-аут, пропустив шайбу за несколько секунд до конца матча.

Таким образом, «Сочи» выиграл два матча из четырёх у «Локомотива» в текущем сезоне.

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