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СКА разгромил «Барыс» в Санкт-Петербурге, забросив семь безответных шайб

СКА разгромил «Барыс» в Санкт-Петербурге, забросив семь безответных шайб
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Барысом». Матч закончился разгромной победой хозяев со счётом 7:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 0
Барыс
Астана
1:0 Гальченюк (Грицюк, Сапего) – 05:58 (5x5)     2:0 Глотов (Грицюк, Зыков) – 13:15 (5x4)     3:0 Хайруллин (Глотов) – 23:35 (5x5)     4:0 Грицюк (Сапего, Гальченюк) – 42:39 (5x5)     5:0 Хайруллин (Зыков, Ремезовский) – 43:12 (5x5)     6:0 Глотов (Грицюк, Хайруллин) – 45:17 (5x4)     7:0 Фальковский (Грицюк) – 52:46 (5x5)    

Дублями в составе СКА отметились нападающие Василий Глотов и Марат Хайруллин. Гол и четыре результативные передачи на свой счёт записал форвард петербуржцев Арсений Грицюк. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер СКА Никита Серебряков. Отметим, что в воротах «Барыса» проводил первый матч после травмы Эдди Паскуале, который был заменён после шестой пропущенной шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Барыс» потерпел третье поражение подряд. СКА в следующем матче примет на своей площадке в Санкт-Петербурге ЦСКА 26 января.

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