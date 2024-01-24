Капитану СКА Никишину натянули майку на голову в яркой драке с легионером «Барыса»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Барысом». Идёт второй период — счёт 3:0 в пользу хозяев.

В начале второго периода состоялась яркая драка между капитаном СКА Александром Никишиным и форвардом «Барыса» Энтони Камара. Сначала хоккеисты ударили друг друга клюшками, а затем после остановки матча договорились о драке. Камара быстро натянул оппоненту майку на голову и нанёс несколько ударов. Никишин в ходе драки потерял равновесие и быстро оказался на льду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Оба хоккеиста получили по пятиминутному штрафу за драку и по две минуты за удар клюшкой.