Капитану СКА Никишину натянули майку на голову в яркой драке с легионером «Барыса»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Барысом». Идёт второй период — счёт 3:0 в пользу хозяев.
В начале второго периода состоялась яркая драка между капитаном СКА Александром Никишиным и форвардом «Барыса» Энтони Камара. Сначала хоккеисты ударили друг друга клюшками, а затем после остановки матча договорились о драке. Камара быстро натянул оппоненту майку на голову и нанёс несколько ударов. Никишин в ходе драки потерял равновесие и быстро оказался на льду.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Оба хоккеиста получили по пятиминутному штрафу за драку и по две минуты за удар клюшкой.
- 24 января 2024
-
21:18
-
21:15
-
20:50
-
20:35
-
20:30
-
20:22
-
20:16
-
20:15
-
19:50
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:55
-
17:35
-
17:15
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
15:51
-
15:45
-
15:34
-
15:23
-
15:10
-
15:00
-
14:46
-
14:35
-
14:30
-
14:25