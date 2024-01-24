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Капитану СКА Никишину натянули майку на голову в яркой драке с легионером «Барыса»

Капитану СКА Никишину натянули майку на голову в яркой драке с легионером «Барыса»
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Барысом». Идёт второй период — счёт 3:0 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
6 : 0
Барыс
Астана
1:0 Гальченюк (Грицюк, Сапего) – 05:58 (5x5)     2:0 Глотов (Грицюк, Зыков) – 13:15 (5x4)     3:0 Хайруллин (Глотов) – 23:35 (5x5)     4:0 Грицюк (Сапего, Гальченюк) – 42:39 (5x5)     5:0 Хайруллин (Зыков, Гальченюк) – 43:12 (5x5)     6:0    

В начале второго периода состоялась яркая драка между капитаном СКА Александром Никишиным и форвардом «Барыса» Энтони Камара. Сначала хоккеисты ударили друг друга клюшками, а затем после остановки матча договорились о драке. Камара быстро натянул оппоненту майку на голову и нанёс несколько ударов. Никишин в ходе драки потерял равновесие и быстро оказался на льду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Оба хоккеиста получили по пятиминутному штрафу за драку и по две минуты за удар клюшкой.

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