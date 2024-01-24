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Форвард «Барыса» Камара рассказал, почему подрался с защитником СКА Никишиным

Форвард «Барыса» Камара рассказал, почему подрался с защитником СКА Никишиным
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Нападающий «Барыса» Энтони Камара объяснил, почему решил подраться с капитаном СКА Александром Никишиным при счёте 0:2. Канадский форвард одержал победу в драке, натянув майку на голову оппоненту и повалив его на лёд. Казахстанский клуб потерпел разгромное поражение со счётом 0:7.

«Драка с Никишиным? Это часть хоккея. Я просто воспользовался возможностью завести команду, вдохнуть в неё жизнь и попробовать перехватить инициативу. Думаю, желание было обоюдным. Мы оба высказали желание подраться, так что всё произошло само собой», – сказал Камара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Оба хоккеиста по итогам потасовки получили по пятиминутному штрафу за драку и по две минуты за удар клюшкой.

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