Форвард «Барыса» Камара рассказал, почему подрался с защитником СКА Никишиным

Нападающий «Барыса» Энтони Камара объяснил, почему решил подраться с капитаном СКА Александром Никишиным при счёте 0:2. Канадский форвард одержал победу в драке, натянув майку на голову оппоненту и повалив его на лёд. Казахстанский клуб потерпел разгромное поражение со счётом 0:7.

«Драка с Никишиным? Это часть хоккея. Я просто воспользовался возможностью завести команду, вдохнуть в неё жизнь и попробовать перехватить инициативу. Думаю, желание было обоюдным. Мы оба высказали желание подраться, так что всё произошло само собой», – сказал Камара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Оба хоккеиста по итогам потасовки получили по пятиминутному штрафу за драку и по две минуты за удар клюшкой.