«Особенное чувство». Морис оценил свой выход на второе место по матчам в истории НХЛ

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал тот факт, что он вышел на второе место по проведённым матчам в списке тренеров за всю историю НХЛ. Матч с «Аризоной» (6:2) стал для специалиста 1813-м в его карьере в НХЛ, он превзошёл показатель Барри Тротца (1812).

«Когда вы доходите до подобного числа, это означает, что у вас было много других чисел, но они не представляют из себя чего-то особенного. Я работал со многими замечательными людьми, и моей семье пришлось пройти через множество трудностей столько же, сколько мне и всем остальным. Профессиональный спорт — прекрасное место для работы, но не очень щадящее. Сегодня утром я впервые в жизни осознал эту цифру, и это было особенное чувство», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Рекорд североамериканской лиги принадлежит Скотти Боумэну (2141), который на данный момент является единственным, кто разменял отметку в две тысячи проведённых матчей среди главных тренеров.