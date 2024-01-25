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Пол Морис вышел на второе место в истории НХЛ по матчам среди главных тренеров

Пол Морис вышел на второе место в истории НХЛ по матчам среди главных тренеров
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимает «Аризону Койотс». В ходе третьего периода хозяева впереди — 6:1.

Для главного тренера «пантер» Пола Мориса этот матч стал 1813-м в его карьере в НХЛ. Таким образом канадский специалист вышел на второе место в истории НХЛ по матчам среди главных тренеров, превзойдя показатель Барри Тротца (1812).

Рекорд североамериканской лиги принадлежит Скотти Боумэну (2141), который на данный момент является единственным, кто разменял отметку в две тысячи проведённых матчей среди главных тренеров.

На четвёртом месте пока располагается Джоэль Кенневилль (1768), но в самое ближайшее время его должен обойти главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф (1758).

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