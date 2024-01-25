«Весёлый и тяжёлый этап». Яшкин — об игре с Овечкиным за «Вашингтон»

30-летний чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о совместной игре с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в «столичном» клубе.

«Что можно вспомнить о сезоне в «Вашингтоне» с Александром Овечкиным? Это был и весёлый, и тяжёлый этап. Я хотел перейти в другую команду, и получилось так, что я перешёл туда за день до начала сезона. Это не лучший вариант. Считаю, что неплохо себя проявил в первых матчах. Потом, когда все травмированные вернулись, уже, к сожалению, шанса не дали, больше тренировался, чем играл», — приводит слова Яшкина официальный сайт КХЛ.

Яшкин выступал за «Кэпиталз» в сезоне-2018/2019. В 37 встречах форвард забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности восемь очков.

В нынешнем сезоне за 36 игр он набрал 24 (18+6) очка при показателе полезности «-1». Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 250 матчей и 230 (140+90) результативных действий.