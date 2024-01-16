Дмитрий Яшкин вернулся в Казань после реабилитации в Москве

30-летний чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин вернулся в Казань. Об этом хоккеист рассказал в своём телеграм-канале.

В начале января 2024 года Яшкин рассказывал, что проходит реабилитацию в Москве после полученной травмы в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (3:2). Яшкин покинул площадку, держась за руку, после неудачного падения на вбрасывании. По словам хоккеиста, его возвращение стоит ожидать ближе к плей-офф.

Напомним, Яшкин свою последнюю встречу за «Ак Барс» провёл в конце ноября 2023 года. В нынешнем сезоне за 36 игр он набрал 24 (18+6) очка при показателе полезности «-1». Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 250 матчей и 230 (140+90) результативных действий.