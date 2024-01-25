Два россиянина вошли в топ-10 претендентов на приз лучшему новичку НХЛ по версии Athletic

Журналисты Скотт Уилер и Харман Даял в статье на североамериканском портале The Athletic представили топ-10 претендентов на «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги.

В список попали два российских игрока: 19-летний защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков (делит седьмое место) и 23-летний форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков (10-е место).

«Минтюков будет опорой на синей линии «Анахайма» ещё очень, очень долго. У него есть почти всё, что нужно будущему защитнику топ-пары. Он обладает отличным катанием, габаритами, силой и навыками владения шайбой.

В последнее время было очень весело наблюдать за игрой Воронкова. Он чрезвычайно умный игрок. Воронков занимает четвёртое место среди новичков по заброшенным шайбам и шестое по очкам, несмотря на то, что в среднем проводит на льду всего 13 минут и 18 секунд», — написано в статье.

Полностью топ-10 претендентов выглядит так:

1. Коннор Бедард, «Чикаго Блэкхоукс»;

2. Брок Фэйбер, «Миннесота Уайлд»;

3. Люк Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз»;

4. Марко Росси, «Миннесота Уайлд»;

4. Адам Фантилли, «Коламбус Блю Джекетс»;

4. Коннор Зари, «Калгари Флэймз»;

7. Павел Минтюков, «Анахайм Дакс»;

7. Самуэль Эрссон, «Филадельфия Флайерз»;

9. Лео Карлссон, «Анахайм Дакс»;

10. Дмитрий Воронков, «Коламбус Блю Джекетс».