Губернатор Приморского края заявил о желании продлить контракт Тамбиева с «Адмиралом»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о желании продлить контракт главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.

«Мы ещё посоветуемся, но думаю, что такой шанс обязательно нужно дать главному тренеру. Пусть „Адмирал“ доиграет сезон, а дальше будем смотреть. Контракт, скорее всего, будет продлён. Я не сторонник резких шагов. Нужно дать тренерам возможность в том числе видеть горизонт планирования на один-два года. И самое главное — дать тренеру подбирать команду», — цитирует Кожемяко «Известия».

Напомним, в последнем матче «Адмирал» одержал домашнюю победу над «Металлургом», прервав трёхмачевую серию поражений. В следующем матче команды вновь встретятся во Владивостоке 26 января. Встреча начнётся в 12:30 мск. Подопечные Леонида Тамбиева, набрав 43 очка после 54 сыгранных встреч, по-прежнему занимают последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.