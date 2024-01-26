Две голевые передачи Кирилла Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл»
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Сегодня, 26 января, «Миннесота Уаилд» на своей площадке проиграла «Нешвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:3 (0:0, 1:0, 1:3).
В составе «Нешвилла» заброшенными шайбами отметились Александ Каррье, Филип Форсберг и Роман Йози. На счету российского нападающего Якова Тренина голевая передача.
За «Миннесоту» голами отличились Йоэль Жэрикссон Эк и Мэтт Болди. Россиянин Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами.
После 48 матчей «Нэшвилл» занимает восьмое место в Западной конференции с 53 очками. «Миннесота» расположилась на 13-й строчке, набрав 47 очков в 48 играх.
Следующий матч «Нешвилл» проведёт с «Эдмонт Ойлерз», «Миннесота» сыграет с «Анахайм Дакс».
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 32:44 (pp) 1:1 Каррье (Тренин) – 41:44 1:2 Форсберг (Йози, О'Райлли) – 42:19 1:3 Йози (Нюквист, О'Райлли) – 51:34 2:3 Болди (Фэйбер, Капризов) – 56:09 (pp)
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