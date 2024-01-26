Две голевые передачи Кирилла Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл»

Сегодня, 26 января, «Миннесота Уаилд» на своей площадке проиграла «Нешвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:3 (0:0, 1:0, 1:3).

В составе «Нешвилла» заброшенными шайбами отметились Александ Каррье, Филип Форсберг и Роман Йози. На счету российского нападающего Якова Тренина голевая передача.

За «Миннесоту» голами отличились Йоэль Жэрикссон Эк и Мэтт Болди. Россиянин Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами.

После 48 матчей «Нэшвилл» занимает восьмое место в Западной конференции с 53 очками. «Миннесота» расположилась на 13-й строчке, набрав 47 очков в 48 играх.

Следующий матч «Нешвилл» проведёт с «Эдмонт Ойлерз», «Миннесота» сыграет с «Анахайм Дакс».