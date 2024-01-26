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«Это непростительно и достойно дисквалификации». Суббэн — о грязном силовом Галлахера

«Это непростительно и достойно дисквалификации». Суббэн — о грязном силовом Галлахера
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34-летний американский бывший защитник Пи Кей Суббэн, известный по выступлениям в НХЛ за целый ряд клубов, а ныне работающий в роли эксперта на североамериканском телевидении, поделился мнением о столкновении нападающего «Монреаль Канадиенс» Брендана Галлахера с защитником «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) Адамом Пелечом.

«Этот эпизод не про хоккей. Это не столкновение в углу. Это не битва за шайбу. Парень ведёт шайбу в середине площадки, и Галлахер встречает его локтем прямо в подбородок. Я не знаю, как ещё это можно назвать, но для меня это силовой, которого у нас просто не может быть. Это просто непростительно. В этом нет ничего хорошего.

Мне неприятно это говорить, но этот удар достоин дисквалификации», — приводит слова Суббэна New York Post.

Напомним, в середине третьего периода Галлахер в одном из игровых эпизодов в центре площадки встретил ударом в голову защитника «островитян» Адама Пелеча. За это он был наказан большим штрафом за атаку игрока, не владеющего шайбой, и дисциплинарным удалением до конца игры.

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