Галлахер получил удаление до конца матча за грязный силовой приём в игре с «Айлендерс»
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31-летний канадский нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер получил удаление до конца матча в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3).
В середине третьего периода Галлахер в одном из игровых эпизодов в центре площадки встретил ударом в голову защитника «островитян» Адама Пелеча. За это он был наказан большим штрафом за атаку игрока, не владеющего шайбой, и дисциплинарным удалением до конца игры.
Напомним, в нынешнем сезоне Галлахер провёл 48 матчей в составе «Монреаля», в которых отметился 16 (8+8) результативными действиями при показателе полезности «-21», заработав 47 минут штрафа. Его шестилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 39 млн ($ 6,5 млн в год) рассчитан до конца сезона-2026/2027.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Судзуки (Слафковски, Монахан) – 07:06 (pp) 2:0 Кофилд (Судзуки) – 11:36 3:0 Монахан (Мэтисон, Монтембо) – 12:19 (pp) 3:1 Хорват (Барзал, Добсон) – 23:03 (pp) 3:2 Барзал (Добсон, Палмьери) – 54:51 (pp) 3:3 Палмьери (Добсон, Хорват) – 56:28 (pp) 4:3 Монахан (Андерсон, Кофилд) – 57:48
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