Галлахер получил удаление до конца матча за грязный силовой приём в игре с «Айлендерс»

31-летний канадский нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер получил удаление до конца матча в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3).

В середине третьего периода Галлахер в одном из игровых эпизодов в центре площадки встретил ударом в голову защитника «островитян» Адама Пелеча. За это он был наказан большим штрафом за атаку игрока, не владеющего шайбой, и дисциплинарным удалением до конца игры.

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Напомним, в нынешнем сезоне Галлахер провёл 48 матчей в составе «Монреаля», в которых отметился 16 (8+8) результативными действиями при показателе полезности «-21», заработав 47 минут штрафа. Его шестилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 39 млн ($ 6,5 млн в год) рассчитан до конца сезона-2026/2027.