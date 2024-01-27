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Форвард «Монреаля» Галлахер пропустит пять матчей за грязный хит в игре с «Айлендерс»

Форвард «Монреаля» Галлахер пропустит пять матчей за грязный хит в игре с «Айлендерс»
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31-летний канадский нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер дисквалифицирован на пять матчей за грязный силовой приём на защитнике «Нью-Йорк Айлендерс» Адаме Пелече в очном матче между командами 26 января, сообщил Департамент безопасности игроков НХЛ.

При этом сообщается, что Галлахер избежал денежного штрафа.

Напомним, в том матче за свои действия нападающий получил удаление до конца матча. В середине третьего периода он встретил Пелеча ударом в голову.

В нынешнем сезоне Галлахер провёл 48 матчей в составе «Монреаля», в которых отметился 16 (8+8) результативными действиями при показателе полезности «-21», заработав 47 минут штрафа. Его шестилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 39 млн ($ 6,5 млн в год) рассчитан до конца сезона-2026/2027.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Судзуки (Слафковски, Монахан) – 07:06 (pp)     2:0 Кофилд (Судзуки) – 11:36     3:0 Монахан (Мэтисон, Монтембо) – 12:19 (pp)     3:1 Хорват (Барзал, Добсон) – 23:02 (pp)     3:2 Барзал (Добсон, Палмьери) – 54:52 (pp)     3:3 Палмьери (Добсон, Хорват) – 56:28 (pp)     4:3 Монахан (Андерсон, Кофилд) – 57:48    
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