Форвард «Монреаля» Галлахер пропустит пять матчей за грязный хит в игре с «Айлендерс»

31-летний канадский нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер дисквалифицирован на пять матчей за грязный силовой приём на защитнике «Нью-Йорк Айлендерс» Адаме Пелече в очном матче между командами 26 января, сообщил Департамент безопасности игроков НХЛ.

При этом сообщается, что Галлахер избежал денежного штрафа.

Напомним, в том матче за свои действия нападающий получил удаление до конца матча. В середине третьего периода он встретил Пелеча ударом в голову.

В нынешнем сезоне Галлахер провёл 48 матчей в составе «Монреаля», в которых отметился 16 (8+8) результативными действиями при показателе полезности «-21», заработав 47 минут штрафа. Его шестилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 39 млн ($ 6,5 млн в год) рассчитан до конца сезона-2026/2027.