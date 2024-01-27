Ильенко – о матче со «Спартаком»: рядовая игра, в которой нужно выходить и побеждать

27-летний российский нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко высказался о предстоящем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

«Предстоящий матч со «Спартаком»? Обычная рядовая игра, в которой нужно выходить и побеждать. Хочется за прошлую игру реабилитироваться перед болельщиками.

Конечно, прошлую игру неудачно с ними сыграли. Что это было? Сил было достаточно, в хорошей физической форме сейчас. Где-то упустили нить игры, пропустили ненужные шайбы и не сумели реализовать свои моменты.

Следим ли за турнирной таблицей? Нет, на таблицу лично я не смотрю, настраиваюсь на каждый матч», — сказал Ильенко в опубликованном интервью в телеграм-канале «Динамо».

Напомним, в нынешнем сезоне Ильенко принял участие в 54 матчах в составе «Динамо», в которых отметился 15 (5+10) результативными действиями при показателе полезности «-4».