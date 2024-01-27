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Цыплаков не примет участия в московском дерби «Спартак» — «Динамо»

Цыплаков не примет участия в московском дерби «Спартак» — «Динамо»
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Стали известны составы команд на встречу регулярного чемпионата КХЛ, в которой в рамках московского дерби «Спартак» примет «Динамо» на стадионе «Мегаспорт». Её начало запланировано на 17:00 мск.

Примечательно, что в составе красно-белых не оказалось 25-летнего российского нападающего Максима Цыплакова, который в прошлом матче между этими командами, прошедшем 23 января, сделал покер. В той встрече подопечные Алексея Жамнова одержали победу со счётом 6:3. Из положительных новостей для красно-белых – в строй вернулся нападающий Николай Голдобин.

«Динамо» же начнёт встречу в привычных сочетаниях, где в первом звене сыграют Никита Гусев – Джордан Уил – Седрик Пакетт. Ворота бело-голубых будет защищать Илья Коновалов.

Напомним, «Динамо», набрав 76 очков 55 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а «Спартак» (72) располагается на четвёртой строчке. Обе команды уже гарантировали себе участие в Кубке Гагарина – 2024.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
1-й период
0 : 0
Динамо М
Москва
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