«Авангард» зачем-то начал откатываться, сидеть в зоне». Буше – о камбэке «Трактора» с 0:3

30-летний американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (4:5).

«Первые десять минут классно провели, забили голы, а потом начали зачем-то откатываться, играть от обороны. А когда ты это делаешь, то соперник перехватывает инициативу, и всё может измениться. Возможно, расслабились при 3:0, но главное в том, что мы перестали играть так, как играли для того, чтобы получить такое преимущество. Мы стали сидеть в своей зоне, отбрасываться…Начали агрессивно, все были активно, а потом просто перестали это делать.

Ткачёв сыграл здорово, забил в первой же смене, да и всё наше звено отличилось. В целом, мы с ним играем уже два года, а без него провели только пять игр, так что не сказал бы, что мы отвыкли от игры с ним», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в нынешнем сезоне Буше принял участие в 53 матчах в составе «Авангарда», в которых отметился 70 (39+31) результативными действиями при показателе полезности «+24».