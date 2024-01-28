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Дубль Куликова и 50 сейвов Подъяпольского принесли «Ладе» сухую победу над «Нефтехимиком»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом – 2:0.

Дубль в этой игре оформил 32-летний российский нападающий «Лады» Павел Куликов, отличившийся во втором и в конце третьего периода.

28-летний российский вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский отразил все 50 бросков по воротам, оформив пятый матч на ноль в нынешнем сезоне.

«Лада», набрав 70 очков в 58 матчах, после этой победы перемещается на две строчки вверх по турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и занимает пятое место. «Нефтехимик» (57) – на восьмой позиции.

В следующем матче команды вновь встретятся между собой. Игра состоится 30 января, начало – 19:00 мск.