Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Куликова и 50 сейвов Подъяпольского принесли «Ладе» сухую победу над «Нефтехимиком»

Дубль Куликова и 50 сейвов Подъяпольского принесли «Ладе» сухую победу над «Нефтехимиком»
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом – 2:0.

Дубль в этой игре оформил 32-летний российский нападающий «Лады» Павел Куликов, отличившийся во втором и в конце третьего периода.

28-летний российский вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский отразил все 50 бросков по воротам, оформив пятый матч на ноль в нынешнем сезоне.

«Лада», набрав 70 очков в 58 матчах, после этой победы перемещается на две строчки вверх по турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и занимает пятое место. «Нефтехимик» (57) – на восьмой позиции.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.

В следующем матче команды вновь встретятся между собой. Игра состоится 30 января, начало – 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Куликов – 24:23 (5x5)     0:2 Куликов – 58:40 (5x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android