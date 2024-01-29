Защитник «Витязя» Руслан Педан дисквалифицирован на один матч

Защитник «Витязя» Руслан Педан получил автоматическую дисквалификацию на один матч, сообщает пресс-служба КХЛ. Игрок обороны был наказан большим штрафом за атаку в область головы и шеи хоккеиста «Сочи» (2:3).

В соответствии с п. 4.3.2. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без одновременного наложения Дисциплинарного до конца матча штрафа в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, Педан пропустит следующий матч «Витязя» с московским «Динамо», который пройдёт сегодня, 29 января, и начнётся в 19:00 мск. После 55 матчей текущего сезона подмосковный «Витязь» занимает 11-е место в таблице Западной конференции КХЛ.