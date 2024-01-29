Ярослав Цулыгин — о первой шайбе в КХЛ: очень рад, долго ждал, 62 игры, я считал

19-летний российский защитник уфимского «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин прокомментировал победу в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (2:1), а также поделился впечатлениями от первой заброшенной шайбы в лиге.

«Я думал, что выезд на Дальний Восток будет сложнее. Провели хорошие матчи, взяли семь очков, так что неплохая получилась серия. Часовые пояса и всё остальное накладываются, но здесь и проявляется характер нашей команды. Сегодня мы вышли в плей-офф, так что получилась хорошая серия.

Первая заброшенная шайба? Очень рад, долго ждал, 62 игры, я считал (смеётся). Незабываемые эмоции», — приводит слова Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Всего в нынешнем сезоне Цулыгин провёл 18 матчей в составе «Салавата», в которых, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности «-1».