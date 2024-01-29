Виктор Козлов поделился эмоциями после досрочного выхода «Салавата Юлаева» в плей-офф

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги заключительного матча выездной серии на Дальнем Востоке с «Адмиралом» (2:1).

«Четвёртая игра на выезде, Дальний Восток. С «Адмиралом» у нас всегда напряжённые матчи. Начало осталось за соперником, потом мы перехватили инициативу, появились новые бомбардиры. Алалыкин и Цулыгин помогли нам сегодня выиграть.

Эмоции после выхода в плей-офф? Это был эмоциональный и тяжёлый матч. Нам важно, что длинная и долгая дорога домой пройдёт в хорошем настроении», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, после 57 матчей текущего сезона уфимский «Салават Юлаев» набрал 77 очков и занимает третью строчку в таблице Восточной конференции. Следующий матч уфимцы проведут 1 февраля на домашней площадке с «Ладой».