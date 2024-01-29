«Если забью, придётся чаще с Путиным видеться». Никишин — перед голом «Локомотиву»

22-летний российский защитник санкт-петербургского СКА Александр Никишин в перерыве домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (2:0, идёт третий период) предсказал свою заброшенную шайбу в матче.

«Особый матч с формой «Ленинград» и встреча с президентом накануне? Большая ответственность, в такие моменты надо брать всё, что у нас есть, и доказывать, показывать хороший хоккей.

Счастливое рукопожатие с президентом не может не сыграть? Надеюсь. Если сегодня забью, то придётся чаще с ним видеться (смеётся).

Можно ли сказать, что СКА чаще играет с оглядкой на собственные ворота? Вообще стараемся в каждой игре, но сегодня особенный день. Крайняя игра на этой арене, всё-таки надо порадовать болельщиков. Стараемся», — заявил Никишин в интервью после первого периода.

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Уже в конце второй двадцатиминутки Никишин поразил ворота голкипера «Локомотива» Даниила Исаева, отличившись с добивания.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.