«Сколько?» Путин иронично ответил на вопрос капитана СКА Никишина

На прошедшей встрече с президентом России Владимиром Путиным на новом стадионе «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге хоккеисты СКА от лица болельщиков задали ему волнующий многих вопрос, связанный с транспортной инфраструктурой. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Речь об этом завёл 22-летний капитан СКА Александр Никишин: «Владимир Владимирович, есть большой вопрос».

На что Путин иронично ответил: «Сколько?», намекнув на денежную составляющую проблемы. Этот ответ повеселил участников мероприятия.

Сам же вопрос Никишина заключался в том, что в связи с планами закрытия на реконструкцию станции метро «Парк Победы» болельщикам будет сложнее попадать на матчи. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, присутствовавший на встрече, пообещал взять эту ситуацию на контроль.

Напомним, в нынешнем сезоне Никишин принял участие в 56 матчах в составе санкт-петербургского СКА, в которых отметился 45 (13+32) результативными действиями при показателе полезности «+24».