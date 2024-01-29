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Никита Кучеров признан лучшим игроком прошедшей игровой недели НХЛ

Никита Кучеров признан лучшим игроком прошедшей игровой недели НХЛ
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших хоккеистов по итогам прошедшей игровой недели, ставшей заключительной перед паузой на Матч всех звёзд НХЛ – 2024. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

  • Первая звезда: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Кучеров, который в этот уикенд в Торонто примет участие в своём пятом Матче звёзд НХЛ, набрал в лиге 9 (4+5) очков и заработал показатель полезности «+7» в прошедших трёх матчах, что позволило «Лайтнинг» отлично провести неделю и занять третье место в Атлантическом дивизионе.

  • Вторая звезда: Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

Макдэвид, который будет капитаном одной из четырёх команд на Матче звёзд НХЛ, набрал 8 (4+4) очков в трёх матчах, что привело «Ойлерз» к их 16-й победе подряд.

  • Третья звезда: Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»).

Ткачук аналогично совершил 8 (4+4) результативных действий в четырёх матчах, что также позволило «Пантерз» провести идеальную неделю.

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