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«Великий человек. Эмоции переполняли даже вечером». Серебряков — о встрече с Путиным

«Великий человек. Эмоции переполняли даже вечером». Серебряков — о встрече с Путиным
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Вратарь СКА Никита Серебряков рассказал о встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках посещения «СКА Арены».

«Потрясающие! Это что-то невероятное. Эмоции переполняли даже потом, до вечера (улыбается). Конечно, это огромная честь. Огромная благодарность Владимиру Владимировичу, что нашёл время для нас. Это уже третья встреча, если не ошибаюсь. Сейчас уже более уверен, но всё равно, когда видишь его буквально в метре от себя, – это невероятно! Такой человек… Великий человек, я считаю, поэтому большая честь для меня и для нас», — цитирует Серебрякова «ВсёПроСпорт».

28 января президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили новую арену СКА, вмещающую 21 500 зрителей. Их сопровождали главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ротенберг вручил главам стран именные свитеры СКА.

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