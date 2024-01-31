Тренер Леонид Тамбиев продлил контракт с «Адмиралом»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев продлил контракт с дальневосточным клубом, сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 53-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Леонид Тамбиев возглавил „Адмирал“ в ноябре 2021 года. Под его руководством „моряки“ выдали самый успешный сезон за историю существования команды. Приморцы впервые вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. До этого команды с Дальнего Востока не могли преодолеть этот рубеж. Желаем Леониду Григорьевичу новых побед и достижений вместе с „Адмиралом“!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, в последнем матче «Адмирал» уступили на домашнем льду «Салавату Юлаеву» со счётом 1:2. Подопечные Леонида Тамбиева, набрав 45 очков после 57 сыгранных встреч, занимают предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Адмирал» в гостях встретится с «Куньлунь Ред Стар». Игра состоится 2 февраля, начало в 19:30 мск.