Леонид Тамбиев рассказал о продлении контракта с «Адмиралом»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о продлении контракта с дальневосточным клубом до конца сезона-2025/2026.

«Сами переговоры шли недолго, мы обсуждали с губернатором Олегом Николаевичем Кожемяко, спасибо ему за доверие, за мудрость в этом решении, что доверяют тренеру в условиях не столь удачного сезона. Наверное, он видит какую-то перспективу. Есть мысли, задумки с прицелом на следующий сезон, надеюсь, что они осуществятся. Был ряд объективных причин, которые повлияли на результат „Адмирала“. Не буду их озвучивать. Надо это пережить и выстроить в следующем сезоне очень сильную и боевую команду», — цитирует Тамбиева ТАСС.

Напомним, в последнем матче «Адмирал» уступил на домашнем льду «Салавату Юлаеву» со счётом 1:2. Подопечные Леонида Тамбиева, набрав 45 очков после 57 сыгранных встреч, занимают предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Адмирал» в гостях встретится с «Куньлунь Ред Стар». Игра состоится 2 февраля, начало в 19:30 мск.