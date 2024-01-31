Форвард СКА Бардаков: рукопожатия с Путиным не было, сейчас вирусы, болезни, это опасно

Нападающий СКА Захар Бардаков рассказал о встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время посещения «СКА Арены».

«Мурашки не шли? Да нет, всё нормально. Это у Никишина надо спросить, который руку Путину жал. А мы просто посмотрели, послушали. Для нас это положительные эмоции. Увидеть воочию глав двух государств — России и Беларуси — не каждому удаётся. Хорошо, что у нас есть такая возможность. Рукопожатия с Путиным не было? Нет, я думаю, из-за соображений безопасности. Сейчас вирусы, болезни разные, это опасно», — приводит слова Бардакова «РБ Спорт».

28 января президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили новую арену СКА, вмещающую 21 500 зрителей. Их сопровождали главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ротенберг вручил главам стран именные свитеры СКА.

Армейский клуб после победы над «Локомотивом» набрал 79 очков в 57 матчах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ.