«Куньлунь» одержал третью победу подряд, всухую обыграв «Витязь»

На «Арене-Мытищи» состоялся очередной матч регулярного ФОнбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Витязем». Победу в упорном матче одержали китайские хоккеисты со счётом 2:0.

На 31-й минуте матча счёт открыл нападающий «Куньлуня» Колин Кэмпбелл, которому ассистировали Брэндон Макмиллан и Джейк Челиос. Долгое время хоккеисты не могли забить гол, пока на 56-й минуте матча форвард китайской команды Цзян Фу не двоил преимущество хозяев. «Витязь» заменили вратаря шестым полевым игроком, но так и не смогли поразить ворота «Куньлуня».

Таким образом, «Куньлунь» одержал третью победу подряд, а «Витязь» потерял важнейший очки в борьбе за плей-офф.