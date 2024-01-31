«Куньлунь» одержал третью победу подряд, всухую обыграв «Витязь»
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На «Арене-Мытищи» состоялся очередной матч регулярного ФОнбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Витязем». Победу в упорном матче одержали китайские хоккеисты со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Кэмпбелл (Макмиллан, Челиос) – 30:17 (5x5) 2:0 Фу (Оттенбрайт) – 55:51 (5x5)
На 31-й минуте матча счёт открыл нападающий «Куньлуня» Колин Кэмпбелл, которому ассистировали Брэндон Макмиллан и Джейк Челиос. Долгое время хоккеисты не могли забить гол, пока на 56-й минуте матча форвард китайской команды Цзян Фу не двоил преимущество хозяев. «Витязь» заменили вратаря шестым полевым игроком, но так и не смогли поразить ворота «Куньлуня».
Таким образом, «Куньлунь» одержал третью победу подряд, а «Витязь» потерял важнейший очки в борьбе за плей-офф.
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