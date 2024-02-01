Бобков: «Амур» должен быть выше. Можем, играем хорошо, но немного не верим в себя

Вратарь «Амура» Игорь Бобков заявил, что хабаровский клуб должен быть выше в турнирной таблице. На данный момент «Амур» занимает девятое место в таблице Востока.

«Заглядываем в таблицу — мы от восьмого места отстаём на три-пять очков, а затем седьмое от третьего на те же три-пять очков. Проходит игровой день — всё меняется. Какого-то конкретного места нет, но я считаю, что «Амур» должен быть выше. Если говорить откровенно, были игры, которые мы должны были выигрывать, но то концентрации, то ещё чего-то не хватало — где-то не могли забить, где-то не повезло. По своим ощущениям вижу и знаю, что мы можем быть намного выше.

Мы в принципе играем хорошо — много бросаем, голы забиваем. Бывают хорошие отрезки, когда забиваем по четыре-пять голов за матч. Нужно просто верить в себя, быть немного расторопнее перед воротами, забивать «грязные» голы. Одно из наших преимуществ — мы можем, просто немножко не верим в себя», — сказал Бобков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Бобковым читайте на «Чемпионате» сегодня в 10:00 мск.