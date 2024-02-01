Гендиректор «Салавата Юлаева»: мы не против начать плей-офф с «Ак Барсом»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что уфимский клуб постарается занять место в первой четвёрке Востока по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

«Конечно, было бы хорошо начать плей-офф дома. Команда старается подойти подготовленной к самым важным матчам сезона. Победы в регулярном чемпионате делают нас сильнее. При этом важно правильно распределить силы команды. Сейчас будет, наверное, самый напряжённый этап регулярного чемпионата.

Сыграть первый раунд с Казанью? Мы не против, хотя такой вариант маловероятен. «Ак Барс» — опытная команда, там собран сильный состав. Сейчас Казань точно не на своём месте в турнирной таблице. Уверен, завершающую часть чемпиона они проведут результативно», — цитирует Баширова Metaratings.ru.

После 57 матчей регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» занимает седьмое место. Клубы разделяют между собой семь очков.