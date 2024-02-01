Бывший тренер сборной России объяснил, с чем связано увеличение лимита на легионеров в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, с чем, по его мнению, связано увеличение лимита на легионеров в КХЛ.

«Возвращение старого лимита на легионеров? Если нет понимания, как развивать и что делать, то мы так и будем шарахаться из стороны в сторону. Континентальная хоккейная лига — это самостоятельная организация, и она руководствуется мнением своих учредителей. А учредители — это клубы.

Могу сказать, что увеличение лимита на легионеров связано с тем, что мы не можем воспроизвести необходимых мастеров. Легионеры всегда приглашаются в первое-второе звено. Как минимум. Надо думать о том, как воспроизводить своих собственных. Хотя лет 15 назад вообще не стоял этот вопрос. Настолько классно готовили игроков, которые были востребованы не только во внутреннем чемпионате, но и в североамериканском. Причём не по одному, не по два приглашались, а пачками! Насколько был высокий уровень подготовки наших хоккеистов. Ну а почему на это дело никто не обращает внимание, я не знаю», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.