Большинство клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трёх до пяти человек, сообщает «РИА Новости». Как сообщили источнику в пресс-службе КХЛ, за увеличение лимита проголосовали 15 из 20 российских клубов. В лиге отметили, что «считают квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ».

Долгое время в КХЛ лимит на легионеров в лиге был установлен в количестве пяти иностранных хоккеистов. Текущий сезон-2023/2024 является первым, в котором действует лимит в три легионера.

Напомним, 17 января 2024 года новосибирской «Сибири» присудили четыре технических поражения из-за нарушения лимита на легионеров. Сообщалось, что у игрока сибиряков Фёдора Гордеева есть спортивное гражданство США.