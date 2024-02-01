«Почему все умалчивают?» Экс-тренер сборной России назвал главную проблему хоккея в стране

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о главной проблеме хоккея в стране.

«Что будет в перспективе? Да, пять легионеров — это удар по молодым ребятам, которые могли занять те места, которые будут занимать легионеры. Вопрос в другом. Легионеров экстракласса мы пригласить не сможем, они к нам не поедут. А среднего уровня легионеры… мы что, не можем воспитывать среднего уровня легионеров? Удивляет. Ещё раз повторю: у нас 11 академий, которые если б каждый год выдавали хотя бы по игроку, этого, наверное, было бы достаточно, чтобы восполнить некоторые недостатки за последние пять лет.

У нас единицы выскакивают, причём самородки. Системной подготовки нет. Почему об этом все умалчивают? Все говорят, что у нас всё хорошо и всё нормально, особенно ФХР. Что делать… тогда мы так и будем: сначала пять, потом три, потом от трёх до семи. Всё будет зависеть от того, как будут ходить болельщики на хоккей. Сейчас, я так смотрю, трибуны-то особенно не переполнены совсем. Потому что болельщики хотят видеть мастеров. Мастеров хорошего класса, уровня. Но непонятно, почему наши клубы, школы, академии, системы не воспитывают их. Инфраструктуры классные у многих клубов. А вот воспитание игроков страдает…» — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.