Плющев: если б мы сейчас были на международной арене, у нас был бы очень бледный вид

Бывший главный тренер сборной РФ Владимир Плющев оценил уровень сборной России после возможного возвращения на международную арену.

«Лимит на легионеров? Вопрос совершенно в другом. Почему мы к сегодняшнему дню не понимаем, что системы подготовки хоккеистов у нас не существует? Мы не воспроизводим то количество игроков, которое необходимо. Хотя у нас 11 академий хоккея, в которые вкладываются большие деньги! Но никакой отдачи от этого нет. Как и куда мы гребём? Мы сейчас находимся в изоляции, но, если б мы сейчас были на международной арене, я думаю, что у нас был бы очень бледный вид в этом плане», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее Плющев рассказал, с чем, по его мнению, связано увеличение лимита на легионеров в КХЛ.