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Плющев: некоторые клубы КХЛ боялись нового формата плей-офф

Плющев: некоторые клубы КХЛ боялись нового формата плей-офф
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о новом формате плей-офф в Континентальной хоккейной лиге.

«Новый вариант плей-офф? Об этом формате говорили давно. Просто этого формата боялись некоторые клубы, потому что [было удобнее] сидеть в своей уже привычной форме, пройти где-то до полуфинала, финала конференции и сказать, что задачу выполнили. А здесь можно улететь-то практически со второго этапа, сразу. Поэтому ясно, что борьба будет острая. Даже не за кубок, а за своё место под солнцем», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, перекрёстный плей-офф подразумевает, что во втором раунде Кубка Гагарина образовываются две группы, в которых играют по четыре команды. В каждой группе выступают по две команды из Западной и Восточной конференций.

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