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Бывший тренер сборной России оценил шансы «Торпедо» в плей-офф

Бывший тренер сборной России оценил шансы «Торпедо» в плей-офф
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о шансах нижегородского «Торпедо» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2024 года.

«То, что «Торпедо» сумеет побороться в плей-офф, я в этом даже не сомневаюсь. А как это будет дальше… Сейчас такая чехарда в таблице, особенно на Западе. Да и на Востоке тоже. Лидеры проигрывают 0:7, нелидеры побеждают 4:0. Поэтому то, как это всё будет в кубковых матчах, очень сложно предвидеть. Но то, что «Торпедо» сможет побороться, — в этом я не сомневаюсь», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее Плющев высказался о неудачной серии нижегородского «Торпедо» в последних встречах Континентальной хоккейной лиги.

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