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«Торпедо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив московскому «Динамо» в овертайме

«Торпедо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив московскому «Динамо» в овертайме
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В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

На девятой минуте первого периода Андрей Прибыльский с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте третьего периода Бобби Линч с передач Игоря Ларионова и Кирилла Кирсанова восстановил равенство в счёте.

В дополнительное время лучше оказались бело-голубые. Победный бросок на счету канадского форварда «Динамо» Джордана Уила.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Прибыльский (Менелл, Уил) – 08:01 (5x5)     1:1 Линч (Ларионов, Кирсанов) – 43:11 (5x5)     1:2 Уил (Пыленков) – 64:33 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Торпедо» сыграет дома с череповецкой «Северсталью» 4 февраля. Московский клуб в этот же день дома примет ярославский «Локомотив».

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