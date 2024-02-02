«Торпедо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив московскому «Динамо» в овертайме

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В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

На девятой минуте первого периода Андрей Прибыльский с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте третьего периода Бобби Линч с передач Игоря Ларионова и Кирилла Кирсанова восстановил равенство в счёте.

В дополнительное время лучше оказались бело-голубые. Победный бросок на счету канадского форварда «Динамо» Джордана Уила.

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В следующем матче «Торпедо» сыграет дома с череповецкой «Северсталью» 4 февраля. Московский клуб в этот же день дома примет ярославский «Локомотив».