«Сейчас не лучшее время для сборной России». Билл Дэйли — о Турнире четырёх наций

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался об отсутствии сборной России в Турнире четырёх наций.

«Мы по-прежнему поддерживаем российских игроков в лиге и не имеем к ним никаких геополитических претензий. Однако сейчас не лучшее время для включения в турнир России как отдельной команды», — приводит слова Дэйли Sportsnet.

Напомним, сегодня, 2 февраля, НХЛ объявила о Турнире четырёх наций, в рамках которого пройдут международные матчи между игроками НХЛ из Канады, Финляндии, Швеции и США. Турнир пройдёт в феврале 2025 года в двух городах Северной Америки — в Канаде и США. Две команды с лучшими результатами турнира пройдут в финал, состоящий из одной игры.

Сборная России участия в новом турнире не примет.