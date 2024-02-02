НХЛ объявила о проведении Турнира четырёх наций без сборной России

Национальная хоккейная лига и ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги сегодня объявили о новом событии по ходу сезона-2024/2025: Турнира четырёх наций, в рамках которого пройдут международные турниры между игроками НХЛ из Канады, Финляндии, Швеции и США.

Матчи четырёх наций пройдут в феврале 2025 года в двух городах Северной Америки — в Канаде и США. Уикенд Матча звёзд НХЛ в сезоне-2024/2025 проводиться не будет.

Каждая команда будет состоять из 23 игроков НХЛ (20 полевых и три вратаря), выбранных каждой национальной ассоциацией. Игроки должны иметь контракт с НХЛ на сезон-2024/2025 и быть в составе клуба НХЛ по состоянию на 2 декабря 2024 года.

Все игры турнира будут проводиться в соответствии с правилами НХЛ. Каждая команда сыграет по три игры в традиционном круговом формате по следующей системе начисления очков: три очка за победу в основное время; два очка за победу в овертайме/буллитах; одно очко за поражение в овертайме/буллитах; и 0 очков за проигрыш в основное время. Две команды с лучшими результатами турнира пройдут в финал, состоящий из одной игры.

Сборная России участия в турнире не примет.