Кучеров — о решении НХЛ по Олимпиаде: без России это не турнир лучших из лучших

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил о желании сыграть за сборную России на Олимпийских играх.

Напомним, что вечером 2 февраля стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Об этом официально сообщил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

При этом вопрос об участии российской команды в турнире будет решён позднее. По мнению Кучерова, которое приводит журналист Люк Фокс, в том случае, если сборная России не будет допущена до Олимпиады, этот турнир нельзя будет отнести к категории «лучших из лучших».

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.