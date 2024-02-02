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Игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2026, НХЛ проведёт турнир сборных, сыграет ли сборная России, когда, кто сыграет

НХЛ поедет на Олимпиаду и проведёт свой международный турнир. А что же сборная России?
Лев Лукин
НХЛ поедет на Олимпиаду
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Оттепель лучшей лиги мира к международному хоккею проходит в максимально неудачный для нас момент.

Мероприятия, проводимые НХЛ – почти всегда время для огласки каких-то больших решений. Сейчас же, во время Матча всех звёзд – 2024 в Торонто, лига взрывает сразу две информационные бомбы. Всегда ставившая свои интересы значительно выше хоккея сборных НХЛ планирует максимально интегрироваться в международную повестку. В Торонто боссы НХЛ объявляют, во-первых, о турнире с участием четырёх сборных в 2025 году, а во-вторых – об участии хоккеистов сильнейшей лиги мира в Олимпиаде-2026.

Итак, турнир сборных. Журналист и инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) заявил, что Национальная хоккейная лига объявит о проведении международного турнира в 2025 году, который пройдёт в Монреале и Бостоне. Участвуют четыре страны: Канада, Финляндия, Швеция и США.

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НХЛ давно вынашивает планы провести соревнование национальных команд под своей эгидой, и вот сейчас эта идея, похоже, обрела конкретные очертания. Четыре сильнейшие сборные мира, никаких экспериментальных команд типа сборных молодых североамериканских звёзд или Европы, как это было на Кубке мира – 2016. И, разумеется, никакой сборной России — по политическим мотивам. Не думаю, что НХЛ не включает нашу сборную, следуя общепринятым принципам изоляции и «отмены» всего русского. Просто без России, как ни крути, провести турнир организаторам будет спокойнее, комфортнее и удобнее во многих смыслах. Нам это нужно принимать как факт.

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Вторая и уже подтверждённая новость – участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2026, а заодно и в Олимпиаде-2030. Что тут сказать? Олимпийский хоккейный турнир вернётся к состоянию эпохи 1998–2014 годов, когда это было шикарное соревнование с участием всех сильнейших. Ну, теперь будет почти всех. Ведь ждать сборную России на ОИ-2026 можно только с изрядной долей оптимизма, а это значит, что турнир получит Макдэвида и Мэттьюса, но может недосчитаться Кучерова и Панарина.

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: РИА Новости

Опять же, такое решение НХЛ – не сенсация. Лига хотела отпустить своих игроков ещё в Пекин в 2022 году, даже объявила об этом официально, но очередная волна коронавируса искалечила календарь сезона-2021/2022, и в НХЛ решили использовать предполагаемую февральскую паузу для матчей регулярки. Сейчас коронавирус вроде как давно отступил, и хочется верить, что никаких иных форс-мажорных ситуаций не произойдёт. И в Турине на Олимпиаде действительно сыграют лучшие хоккеисты мира.

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Конечно, очень обидно, что такой момент оттепели НХЛ к международному хоккею наступил именно сейчас, когда у сборной России минимум шансов сыграть на каком-либо приличном турнире. Но что об этом вздыхать? Как есть – так есть, такова реальность. Остаётся только надеяться, что что-то в этом смысле поменяется в обозримом будущем. Но в любом случае уж лучше пусть будут топовые хоккейные международные турниры без участия России, чем совсем ничего, кроме приевшихся ежегодных ЧМ.

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