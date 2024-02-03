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Гендиректор «Динамо» Мн оценил шансы команды в случае попадания на СКА в Кубке Гагарина

Гендиректор «Динамо» Мн оценил шансы команды в случае попадания на СКА в Кубке Гагарина
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Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий оценил шансы команды в случае попадания на санкт-петербургский СКА в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«По силам ли нам СКА? Разве можно выходить на матч с другими мыслями? Любой спортсмен и спортивная организация ставит максимальные задачи. В этом сезоне мы уже обыгрывали не только СКА, но и другие сильнейшие клубы КХЛ, у нас есть свои сильные стороны и своя система, которые тоже приносят результат. Не будем загадывать далеко, но, уверен, в любом случае мы увидим максимальную самоотдачу на льду», — приводит слова Каркоцкого Sport5.by.

Напомним, СКА на сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 81 очко в 58 матчах. Минское «Динамо» (57) – на восьмой строчке.

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