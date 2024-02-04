Команда Мэттьюса с Шестёркиным обыграла команду Макдэвида в финале Матча звёзд НХЛ

Завершилась финальная встреча Матч звёзд НХЛ, в котором Команда Макдэвида встречалась с командой Мэттьюса. Матч завершился победой команды Мэттьюса со счётом 7:4.
В составе победителей забивали Клейтон Келлер, Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс (дважды), Филип Форсберг, Алекс Дебринкэт и Мэтью Барзал.
За команду Макдэвида забивали Бун Дженнер, Давид Пастрняк, Леон Драйзайтль и Томаш Гертл.
Российский голкипер команды Мэттьюса Игорь Шестёркин сделал 7 сейвов. Голкипер команды Макдэвида Сергей Бобровский отразил 10 бросков.
Напомним, во время Матча звёзд НХЛ — 2024 состоялись два полуфинала, после которых победители встретились в решающем матче. В первом полуфинале Команда Макдэвида обыграла команду Маккиннона. Основное время завершилось со счётом 3:3. Победу команда Макдэвида одержала в серии буллитов. В другом полуфинале команда Мэттьюса обыграла команду Хьюза (5:5, 1:0 Б).
Проигравшие команды покинули мини-турниры. Матчей за третье место не было. Матчи прошли в формате 3х3, два периода по 10 минут.
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