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Команда Мэттьюса с Шестёркиным обыграла команду Макдэвида в финале Матча звёзд НХЛ

Команда Мэттьюса с Шестёркиным обыграла команду Макдэвида в финале Матча звёзд НХЛ
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Завершилась финальная встреча Матч звёзд НХЛ, в котором Команда Макдэвида встречалась с командой Мэттьюса. Матч завершился победой команды Мэттьюса со счётом 7:4.

В составе победителей забивали Клейтон Келлер, Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс (дважды), Филип Форсберг, Алекс Дебринкэт и Мэтью Барзал.

За команду Макдэвида забивали Бун Дженнер, Давид Пастрняк, Леон Драйзайтль и Томаш Гертл.

Российский голкипер команды Мэттьюса Игорь Шестёркин сделал 7 сейвов. Голкипер команды Макдэвида Сергей Бобровский отразил 10 бросков.

Напомним, во время Матча звёзд НХЛ — 2024 состоялись два полуфинала, после которых победители встретились в решающем матче. В первом полуфинале Команда Макдэвида обыграла команду Маккиннона. Основное время завершилось со счётом 3:3. Победу команда Макдэвида одержала в серии буллитов. В другом полуфинале команда Мэттьюса обыграла команду Хьюза (5:5, 1:0 Б).

Проигравшие команды покинули мини-турниры. Матчей за третье место не было. Матчи прошли в формате 3х3, два периода по 10 минут.

НХЛ - Матч Звёзд . Финал
04 февраля 2024, воскресенье. 01:45 МСК
Команда Макдэвида
Окончен
4 : 7
Команда Мэттьюса
0:1 Келлер (Мэттьюс, Райлли) – 02:19     1:1 Дженнер (Судзуки) – 05:08     1:2 Марнер (Нюландер, Трочек) – 07:11     2:2 Пастрняк (Драйзайтль) – 08:08     2:3 Мэттьюс (Келлер) – 08:13     3:3 Драйзайтль (Макдэвид, Пастрняк) – 08:26     3:4 Форсберг (Барзал, Дебринкэт) – 11:06     3:5 Мэттьюс (Келлер, Барзал) – 14:59     3:6 Дебринкэт – 18:09     4:6 Гертл (Драйзайтль, Судзуки) – 18:34     4:7 Барзал (Дебринкэт, Форсберг) – 18:54    
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