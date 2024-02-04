Дубль Локхарта принёс «Куньлуню» победу в гостевой встрече с «Витязем»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Витязь» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Счёт в матче был открыт канадским нападающим «Витязя» Скоттом Уилсоном в середине первого периода. Однако затем гости сумели перехватить инициативу – дубль Люка Локхарта позволил им не только восстановить паритет, но и выйти вперёд. Хозяева вновь сравняли счёт уже через минуту усилиями Игоря Угольникова. В середине второго игрового отрезка Тайлер Граовац вывел «Куньлунь» вперёд, реализовав численное преимущество. Шайба Тайлера Вона в пустые ворота на последней минуте стала заключительной в этой игре.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Куньлунь», набрав 48 очков в 61 матче, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (43) – на последней, 11-й, строчке.
- 4 февраля 2024
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