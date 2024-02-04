Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Локхарта принёс «Куньлуню» победу в гостевой встрече с «Витязем»

Дубль Локхарта принёс «Куньлуню» победу в гостевой встрече с «Витязем»
Аудио-версия:
Комментарии

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Витязь» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт канадским нападающим «Витязя» Скоттом Уилсоном в середине первого периода. Однако затем гости сумели перехватить инициативу – дубль Люка Локхарта позволил им не только восстановить паритет, но и выйти вперёд. Хозяева вновь сравняли счёт уже через минуту усилиями Игоря Угольникова. В середине второго игрового отрезка Тайлер Граовац вывел «Куньлунь» вперёд, реализовав численное преимущество. Шайба Тайлера Вона в пустые ворота на последней минуте стала заключительной в этой игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Куньлунь», набрав 48 очков в 61 матче, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (43) – на последней, 11-й, строчке.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Уилсон (Барак) – 10:20 (5x5)     1:1 Локхарт (Броссо, Челиос) – 13:07 (5x5)     1:2 Локхарт (Вон, Броссо) – 22:35 (5x5)     2:2 Угольников (Козлов, Галузин) – 23:39 (5x5)     2:3 Граовац (Смит, Меркли) – 28:59 (5x4)     2:4 Вон – 59:57 (en)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android