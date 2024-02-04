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Н. Заварухин – о победе над ЦСКА: «Автомобилист» вышел заряженным, как большой кулак

Н. Заварухин – о победе над ЦСКА: «Автомобилист» вышел заряженным, как большой кулак
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Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ над московским ЦСКА (5:4 Б).

«Команда вышла заряженной, как большой кулак. Много блокированных бросков, даа периода неплохое движение, в третьем отдали сопернику шайбу, неправильно немного сыграли, такие матчи не надо доигрывать, надо играть. Создали проблемы себе в третьем периоде, но здорово, что обыграли сильного соперника.

Забили четыре шайбы после ноля со «Спартаком»? В прошлой игре было много моментов, вратарь соперника сыграл на высоком уровне, где-то перекладина спасала. Сегодня быстрее шайба ходила, была чёткость в бросках.

ЦСКА здорово сыграл третий период, мастеровитые хоккеисты, мы не успевали идти в прессинг, чтобы отобрать шайбу, откатились и дали им свободу. Просили сыграть более активно в третьем периоде, но соперник прибавил, мы сделали невынужденные ошибки.

Много контратак в игре? Команды резко вырывались из зоны обороны в атаку, мы просили ребят так играть, в нашу сторону тоже шли. Скорее были моменты в обороне на возврате», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, «Автомобилист», набрав 73 очка в 61 матче, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА (66) – седьмой на Западе.

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