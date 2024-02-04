ЦСКА отыгрался с 2:4 в домашнем матче с «Автомобилистом», но уступил в серии буллитов

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный ЦСКА принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей по буллитам 5:4.
Уже в первом периоде команды продемонстрировали хорошую результативность, дважды поразив ворота друг друга – у «Автомобилиста» отличились Данил Романцев и Сергей Широков, а у армейцев забрасывали Антон Слепышев и Тахир Мингачёв.
Вторая двадцатиминутка осталась за екатеринбуржцами, отправившими две безответные шайбы в ворота Ивана Федотова, авторами которых стали Стефан Да Коста и Алексей Бывальцев.
Однако в третьем периоде подопечным Николая Заварухина не удалось удержать преимущество. Слепышев, оформивший дубль, и Павел Карнаухов перевели игру в овертайм, в котором команды не сумели выявить победителя.
В серии буллитов сильнее оказались гости – свои попытки реализовали Брукс Мэйсек и Стефан Да Коста. У армейцев не было ни одного реализованного штрафного броска.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Автомобилист», набрав 73 очка в 61 матче, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА (66) – седьмой на Западе.
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