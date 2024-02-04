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ЦСКА отыгрался с 2:4 в домашнем матче с «Автомобилистом», но уступил в серии буллитов

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный ЦСКА принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей по буллитам 5:4.

Уже в первом периоде команды продемонстрировали хорошую результативность, дважды поразив ворота друг друга – у «Автомобилиста» отличились Данил Романцев и Сергей Широков, а у армейцев забрасывали Антон Слепышев и Тахир Мингачёв.

Вторая двадцатиминутка осталась за екатеринбуржцами, отправившими две безответные шайбы в ворота Ивана Федотова, авторами которых стали Стефан Да Коста и Алексей Бывальцев.

Однако в третьем периоде подопечным Николая Заварухина не удалось удержать преимущество. Слепышев, оформивший дубль, и Павел Карнаухов перевели игру в овертайм, в котором команды не сумели выявить победителя.

В серии буллитов сильнее оказались гости – свои попытки реализовали Брукс Мэйсек и Стефан Да Коста. У армейцев не было ни одного реализованного штрафного броска.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист», набрав 73 очка в 61 матче, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА (66) – седьмой на Западе.