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Широков — об яркой победе «Автомобилиста» над ЦСКА: двоякое впечатление от игры

Широков — об яркой победе «Автомобилиста» над ЦСКА: двоякое впечатление от игры
Сергей Широков
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Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:4 Б).

«Двоякое впечатление от игры: вели 4:2, должны были спокойно довести до победы, две невынужденные ошибки привели к шайбам. В овертайме были моменты, вратарь нас спасал, и в конце матча ребята пластались под шайбу, важные для нас два очка.

Много контратак в обе стороны? Как мы, так и ЦСКА проиграли последние матчи, хотели забить, порадовать своих болельщиков, отсюда такая игра. ЦСКА — клуб, который меня воспитал, где я рос с детства, приятно играть при полном дворце», — цитирует Широкова пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист», набрав 73 очка в 61 матче, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА (66) – седьмой на Западе.

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