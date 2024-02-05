Назаров — гендиректору «Салавата Юлаева» Баширову: нужно аккуратнее себя вести в соцсетях

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал слова генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова после матча со СКА (3:4). Гендиректор пошутил, что президент России Владимир Путин вновь дал петербургскому клубу победную установку на матч.

«Накануне посмотрел матч между «Салаватом Юлаевым» и СКА. Яркая игра, отличный хоккей. СКА в очередной раз показал, почему команда занимает первое место в Западной конференции и первое место по потерянным очкам в общей турнирной таблице. Это реальный претендент на Кубок Гагарина. Уфу могу похвалить за то, что команда не опустила руки и не бросила играть при счёте 0:4.

После встречи прочитал комментарий генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова. Понимаю, что он человек с юмором, а в век социальных сетей и мессенджеров все стараются в них активничать. Но, на мой взгляд, человеку, в своё время занимавшему должность заместителя руководителя администрации главы Республики Башкортостан, нужно вести себя аккуратнее и внимательнее относиться к подобным деталям», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.