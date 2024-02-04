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«Похоже, Он снова дал им установку». Гендиректор «Салавата» — о поражении от СКА

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов с юмором отреагировал на поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (3:4), напомнив о словах главного тренера гостей Романа Ротенберга о выполненной установке президента России Владимира Путина после победы над «Локомотивом» (4:0).

«Хорошая игра нашей команды. Но, похоже, Он снова дал им установку», — гласит публикация Баширова в телеграм-канале.

Напомним, СКА, набрав 83 очка в 59 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (79) располагается на третьей строчке на Востоке.

В следующем матче уфимцы примут на своём льду другой армейский клуб – московский ЦСКА. Встреча состоится во вторник, 6 февраля. Начало – 17:00 мск.